女優・観月ありさが人気歌手との２ショットを披露し、反響を呼んでいる。１５日までにインスタグラムで「『ＩＳＳＡＰｒｅｍｉｕｍＬｉｖｅａｔＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅ２０２５』に行ってきました」と明かすと、「ＤＡＰＵＭＰ」のＩＳＳＡとの２ショットをアップ。「イッちゃん最高だった」と続けた。この投稿にファンからは「ありさちゃんもＩＳＳＡくんも素敵！」「ＩＳＳＡくん髪長いありさちゃんい