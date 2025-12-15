現役ドラフトでロッテからソフトバンクに移籍した中村稔弥投手が１５日、みずほペイペイ内で入団会見を開いた。亜大から１８年ドラフト５位でロッテに入団した２９歳左腕。今季はすべてリリーフで１５試合に登板し、勝ち負けなしの防御率３・１５だった。プロ通算は９９試合で７勝９敗、同４・０３。「地元九州で小さい頃からダイエー、ソフトバンクが本当に大好きだったので、そのユニホームを着られてプレーできることをうれし