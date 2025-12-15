◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第9戦（2025年12月14日ドイツ・クリンゲンタールヒルサイズ＝HS140メートル）男子個人第9戦が行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が141メートル、135メートルの合計262・1点で2位に入った。W杯自身初の表彰台に立った第5戦（フィンランド・ルカ）に続く2位。22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）は142メートル、133・5メートルの合計261・0点で3位となり、今季4度