バトン演技を披露する競技「バトントワリング」の男性選手に性的暴行を加えたとして、準強制性交や強制わいせつなどの罪に問われた元指導者小城桂馬被告（41）に、京都地裁（大寄淳裁判長）は15日、懲役6年（求刑懲役7年）の判決を言い渡した。弁護側は「同意があると誤信していた」として無罪を主張していた。大寄裁判長は判決理由で「指導者として信頼する被告から受けた被害で、精神的苦痛は大きい」と指摘した。判決など