川崎は１５日、岡山からＧＫスベンド・ブローダーセン（２７）を完全移籍で獲得することが決定したと発表した。ブローダーセンは、２１年から横浜ＦＣで、２４年からは２年間岡山でプレーした。Ｊ１通算６６試合、Ｊ２で７３試合出場の実績を持つ。川崎を通じて「このクラブが今日のような存在になるために多大な貢献をされた、チョンソンリョン選手と安藤駿介選手に感謝の意を表したいと思います。お二人の足跡を辿り、お二