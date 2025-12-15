広島は１５日、市内で新入団選手発表会見を行い、松田元オーナー（７４）、新井貴浩監督（４８）同席のもと、育成含む９人の選手が抱負を語り、プロでの成功を見据えた。仙台大からドラフト１位で入団する平川蓮外野手（２１）は「やってやります」と威勢よくプロでの成功を誓い「肩とパワーと脚には自信があって走攻守全てにおいてアピールできればなと思います。この番号を任された以上、頑張らないといけない」とキッパリ。