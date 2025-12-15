UCC上島珈琲は、UCC公式オンラインストアから、『コーヒー福袋2026第二弾』選べる2種のセットの販売を、12月15日10時より開始した。数量限定のため、なくなり次第終了。2025年11月に発売した『コーヒー福袋 2026』は、販売開始からわずか3日で完売したセットもあったという。今回販売する第二弾は、UCCグループ各社のコーヒーを飲み比べできるワンドリップコーヒー製品のセットと、UCC業務用の豆製品2.3kg大容量セットの2種をライ