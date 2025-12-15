ロボット掃除機「ルンバ」で知られるアメリカの「iRobot」は14日、破産手続きを開始したと発表しました。中国企業が全株式を取得し事業を継続する見通しです。ロボット掃除機「ルンバ」を製造するアメリカの「iRobot」は14日、日本の民事再生法にあたる連邦破産法第11条に基づく破産手続きを開始したと発表しました。近年、ルンバの売り上げが低迷し、経営難に陥っていたiRobotは、身売り先を探していましたが難航し、破産申請に追