俳優の本田響矢（26）のマネージャーが15日までにインスタグラムを更新。本田の近影を公開した。「本日も『王様のブランチ』ありがとうございました！」と書き出して「久しぶりの中継からのスタートでした」と報告。中継先のクリスマスマーケットでの写真をアップした。写真の中の本田は金髪姿を披露。「寒くなりましたので皆さま暖かくして良い週末をお過ごしください」と添えた。ファンからは「サラサラ金髪とっても似合