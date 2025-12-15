日本ハムの公式チア、ファイターズガールのインスタグラムが１５日に更新。【２０２５ファイターズガール卒業メンバー】として２０２５シーズン限りでファイターズガールを卒業するメンバーを発表し「どうぞ最後まで温かい応援、よろしくお願いいたします。」と記した。卒業メンバーは以下の９人。上村優菜上山真奈鈴木穂乃花高野実竹市琴美中桐衣麻橋本莉々花原藤由衣南橋りお原藤は「看護師だった頃の自分には想像もでえ