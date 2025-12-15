茶トラの男の子「ポーチ」くん（3歳）、茶シロの男の子「若林」くん（推定7、8歳）は、元保護猫。それぞれ異なるタイミングで、Instagramユーザー・たいしおさん（@taisio5362）家族の一員になりました。今はすっかり本当のきょうだいのように仲良くなったのですが…。【写真】運命の出会い…？窓越しに仲良く遊ぶポーチくんと若林くん違う日、違う場所で… 2匹の猫との出会い今から3年前、ポーチくんは、飼い主さ