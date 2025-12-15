2025年粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）人工知能・ロボット産業大会（略称：XAIR大会）が12月13日、広東省広州市で開催され、「2025年広東省人工知能・ロボット産業発展白書」「AIR珠江指数報告（2025）」が発表されました。同報告によると、2025年11月時点で、広東省の人工知能とロボット企業は3700社を超え、うち人工知能の中核企業は2000社を超え、人工知能とロボットの国家級専精特新（専門化・精密化