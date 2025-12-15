「流石ワールドワイド」俳優のジョニー・デップが披露した日本の元アイドルとの2ショットが大きな反響を呼んでいる。「Thank you so much johnnydepp」とインスタグラムに書き込み、来日したジョニーとの写真をアップしたのは、元King & Princeの岩橋玄樹。肩をガッチリ抱かれ、凜々しい表情を見せている。大スターとの交友ショットに「すご〜〜〜いただただ驚き」「なななななんと！？AMAZING」「このご縁はほんと素