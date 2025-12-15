福岡県警城南署は15日、福岡市城南区南片江1丁目の住民宅固定電話に同日午前9時ごろ、福岡県警察捜査二課のナカノを名乗る男から「詐欺の犯人を捕まえた。その犯人があなた名義のクレジットカードを持っていた。今から、こちらに来れるか」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。