福岡県警早良署は15日、福岡市早良区田隈3丁目付近で14日午後1時45分ごろ、徒歩通行中の女子児童が見知らぬ男から「コンビニの場所教えて。トイレに行きたい」など、その他いやらしい声かけをされる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30歳くらいで身長170程度の中肉。黒髪センター分けに白色ダウン、黒色ズボン、黒系の靴を着用していたという。