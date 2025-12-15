12月14日に柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で行なわれ、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が激突。主役の柿谷氏が決勝点を含む２ゴールを挙げ、前者が４−３で制した。真剣勝負が繰り広げられ、見どころ満載となったなか、大きな笑いが生まれたのが41分だった。香川真司のクロスに大久保嘉人氏がフリーで反応。「あとは流し込むだけ」という状況でヘディ