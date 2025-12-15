2025年シーズン、J１で２位の柏レイソルは12月15日、浦和レッズMF大久保智明の完全移籍加入を発表した。現在27歳の大久保は、中央大から2021年、浦和に加入。浦和ではJ１通算110試合に出場して６得点を挙げた。天皇杯とACLの優勝、クラブワールドカップ出場も経験。21年、22年にはリカルド・ロドリゲス監督のもとでプレーしており、その経験を活かして柏でも早期の順応が期待される。プロキャリアで初の移籍となる大久保は、