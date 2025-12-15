2025年12月15日、SBSカップ国際ユースサッカー（12月18日〜21日開催）に臨むU−18日本代表が選手変更を発表した。ともに怪我で不参加となった秦樹（横浜FCユース）と大石脩斗（鹿児島城西高）に代わって追加招集されたのが、山口豪太（昌平高）と尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U−18）。ふたりともJクラブ加入内定の逸材である。山口豪太は来季から湘南ベルマーレへ、尾谷ディヴァインチネドゥはFC東京のトップチームに活躍