広島は14日、来季新監督にバルトシュ・ガウル氏（38）が就任すると発表した。ガウル氏はクラブを通じて「サンフレッチェ広島という素晴らしいビッグクラブの一員になれることを嬉しく思います。クラブはすでに様々な成功を経験をしてきたと思いますが、その上でクラブ一丸となり、魅力的で、インテンシブで、クオリティの高いサッカーをしながら、結果と若い選手の育成を追い求めていくのが私のビジョンです」「また、サンフ