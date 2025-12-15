【第3回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権 リーグ・オブ・レジェンド部門 決勝大会】 12月13日 開催 会場：東京都港区「RED° TOKYO TOWER」 サードウェーブが特別協賛する高校生eスポーツ大会「第3回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」において、「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」部門の決勝大会が12月13日に開催された。