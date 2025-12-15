倉敷中央病院 岡山県倉敷市の病院が、患者の名前や検査の値など個人情報が入ったUSBメモリーを紛失していたことが分かりました。 患者1162人分の個人情報が入ったUSBメモリー1本を紛失したと発表したのは倉敷市の倉敷中央病院です。 12月4日、保管場所にないことが分かり、現在も見つかっていないということです。メモリーには名前や年齢、手術のための検査の値などが入っていたということです。