東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 日銀短観（第4四半期）08:50 結果15 予想15前回14（大企業製造業・業況判断) 結果15 予想13前回12（大企業製造業・先行き) 結果34 予想35前回34（大企業非製造業・業況判断) 結果28 予想28前回28（大企業非製造業・先行き) 【中国】 新築住宅販売価格（11月）10:30 結果-0.39% 予想N/A前回-0.45%（前月比