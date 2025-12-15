今秋ドラフトで指名された阪神の新人７選手が１５日、大阪市内のホテルで行われた新入団選手発表会に参加した。各選手のプロフィールも紹介され、好きなタレントや好みのタイプという質問にも回答。ドラフト１位の立石は元ＡＫＢ４８の福留光帆を指名。以前、本紙を通じてメッセージも送られている。同３位の岡城は日向坂４６の上村ひなの、同５位の能登はＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジスとガールズグループ出身者が３人選ばれた。