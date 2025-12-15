ＨＥＲＯＺが大幅反落している。前週末１２日の取引終了後に、２６年４月期連結業績予想について、売上高を６７億円から６４億円（前期比７．９％増）へ、営業利益を８億円から５億円（同６３．２％増）へ、最終利益を１億５０００万円から５０００万円（前期１億７７００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。 ＡＩＸ事業で、売り上げ計上を予定していた一部プロジェクトの開始が遅れ、計上時期が後ろ倒しとな