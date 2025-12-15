愛媛FCは15日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍中のMF前田椋介(27)が完全移籍となることを発表した。前田は7月に愛媛へ期限付き移籍。加入後のJ2リーグ戦で13試合に出場し、1ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF前田椋介(まえだ・りょうすけ)■生年月日1998年3月2日(27歳)■出身地宮崎県■身長/体重170cm/61kg■経歴吾田東-吾田中-宮崎日大高-宮崎産業経営大-福島-宮崎-水戸-愛媛-水戸■出場