カマタマーレ讃岐は15日、立教大のMF宮崎慎(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。クラブは公式サイトで「ボランチと最終ラインでプレーができ、戦術理解度の高い選手」と紹介している。本人は加入内定にあたり、「感謝の気持ちをピッチで表現し、カマタマーレ讃岐のJ2昇格に貢献できるように日々精進していきます」と挨拶した。以下、クラブ発表プロフィール