J2のいわきFCは15日、順天堂大の3年生MF松本琉雅(21)が2026-27シーズンから加入することが内定したと発表した。契約期間は2027年1月1日から2030年6月30日までとなる。茨城県出身の松本は、鹿島アントラーズノルテジュニアユースから帝京高を経て順天堂大へ。帝京時代の22年度全国高校総体(インターハイ)では準優勝に貢献し、優秀選手の1人に選ばれた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF松本琉雅(マツモト・ルカ)