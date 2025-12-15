観月ありさが自身のInstagramを更新し、DA PUMPのISSAとの2ショットを披露した。 【写真】バックステージでの和やかな雰囲気の観月ありさとISSAの2ショット ■ISSAのソロライブを鑑賞した観月「イッちゃん最高だった」 ISSAは、12月13日・14日の2日間にわたりビルボードライブ東京でソロライブ『ISSA Premium Live at Billboard Live 2025』（全4公演）を開催。 本投稿は、観月ありさがISSAのソロライブに駆けつけ