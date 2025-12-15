［夢を織る］フィギュアスケートの坂本花織（２５）（シスメックス）は、リンク上の華やかな演技と笑顔の裏で、いくつもの困難や苦悩を乗り越えてきた。日本のエースとしての自負や、来年２月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への思いなどを自身の言葉で伝える。重圧乗り越える幸福感たまらんグランプリ（ＧＰ）ファイナルはショートプログラム（ＳＰ）で予定していた３回転ルッツが２回転になるミスが響き、５位スター