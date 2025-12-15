◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第9日（2025年12月14日カナダ・ケロウナ）五輪出場残り2枠を争う最終予選の混合ダブルス1次リーグが行われ、日本代表の小穴桃里、青木豪組はチェコに8―3で勝ったが、ラトビアに6―7で敗れ通算1勝2敗とした。この日はチェコに快勝も、続くラトビア戦では最終第8エンドに3失点。痛恨の逆転負けで2敗目を喫した。1次リーグは16ペアが2組に分かれて総当たりで実施。1位