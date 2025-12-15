マイアミ（WFOR）米フロリダ州マイアミの市警察によると、ダラーツリーの冷凍庫内で14日午前に女性が死亡しているのが発見され、死因の捜査が進められている。ダラーツリーは米国版「100円ショップ」といえる低価格小売りチェーン大手。マイアミ市警の警察官は午前8時ころ、従業員から店舗内で女性が死亡しているとの通報を受け、現場に駆け付けた。女性は店内の冷凍庫内で発見されたという。マイアミ市警は、女性が死亡した状況が