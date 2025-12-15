『週刊少年ジャンプ』で連載された漫画『PSYREN -サイレン-』が、2026年にテレビアニメ化することが15日、わかった。『PSYREN -サイレン-』同作は、2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載された、岩代俊明氏による超能力バトルサスペンス漫画。Anime japanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇っている。テレビア