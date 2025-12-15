鈴木実貴子ズが、12月13日に東京・鶯谷ダンスホール新世紀にてワンマンライブ＜危機一発＞を開催し、自身の魂を削り取り、直球でぶつけるような鬼気迫るパフォーマンスで会場に集まった約500名の観客を魅了した。バンド史上最大規模のワンマンライブの会場となった鶯谷ダンスホール新世紀のフロアを埋め尽くした観客は、鈴木実貴子ズの登場をいまかいまかと待ち侘びていた。開演時刻の16時を少し過ぎたタイミングで会場が暗転する