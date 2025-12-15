Ｊ１柏は１５日、浦和のＭＦ大久保智明（２７）を完全移籍で獲得することを発表した。大久保はクラブを通じて「このクラブの一員として闘えることを、大変うれしく思います。これまで培ってきたすべてをピッチで表現し、柏レイソルの勝利のために全力を尽くします」とコメントした。大久保は主に右サイドを主戦場とする左利きのドリブラー。２１年に中大から浦和に加入すると、在籍５年で通算１１０試合に出場した。今季はＭＦ