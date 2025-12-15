自らの失職に伴う14日投開票の静岡県伊東市長選で落選した前市長の田久保真紀氏（55）が15日、X（旧ツイッター）を更新。「今回の選挙戦で繋がったみなさんとの絆はいつまでも私の宝物です」と思いをつづった。 【写真】取材対応中に涙ぐむ田久保真紀氏 田久保氏は「みなさま。本当にたくさんのご声援、ご支援、ありがとうございました！これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありま