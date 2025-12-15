＜3＞ノルウェー・ポーランド、長距離打撃能力の獲得を推進ロシアと隣接した北欧のノルウェーと中部欧州のポーランドがそれぞれロシア重要施設を標的とする長距離打撃能力の確保に動き出した。国防メディアのアーミー・リコグニションによると、ノルウェーが潜水艦増強を含む18億8000万ドル規模の投資を検討中で、ここには射程距離500キロの地上打撃能力の確保も含まれた。ノルウェーのサンドビク国防相が議会に送った要請書で、同