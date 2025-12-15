八王子八福神会が、令和8年(2026年)1月1日(木)より恒例の新年行事「八王子八福神めぐり」を開催。令和8年より名称を「七福神」から「八福神」へ刷新し、新たなスタートを切ります。 八王子八福神めぐり 開催期間：令和8年1月1日(木)〜1月10日(土)受付時間：午前9時〜午後5時場所：八王子市内8ヶ寺所要時間：徒歩約3時間(巡る順序は自由) 令和8年・八王子・八福神と“三つの八”が重なる縁起の良い新年に開催