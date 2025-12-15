11月中旬、米海軍が自らの頻繁な設計変更のため建造日程が遅れたコンストレーション級護衛艦事業を中断したが、最近、米国設計の新型護衛艦を2028年までに就役させることを望むと明らかにした。ジェイスン・ポーター米海軍獲得担当官代行は非公開の席で、新型護衛艦について沿岸警備隊が運用している国家安保警備艦（NSC）を改良した形態と話した。韓国が新型護衛艦事業の代案になる可能性は現実から遠ざかることになった。＜1＞米