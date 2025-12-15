15日、ウォン安ドル高が進み、1ドル＝1480ウォンに迫った。この日午前、ソウル外国為替市場で韓国ウォンは前営業日の終値（午後3時30分）比2．8ウォン値下がりした1ドル＝1476．5ウォンとなった。韓国ウォンは2．3ウォン値下がりした1ドル＝1476．0ウォンで取引が始まり、小幅な値動きを維持している。12日（現地時間）、米半導体製造会社ブロードコムが人工知能（AI）産業に対する懐疑的な見通しを示したことを受け、ニューヨーク