東京・赤坂にあるサウナで火事があり、30代の男女が意識不明の重体です。警視庁などによりますと、正午過ぎ、港区赤坂で「建物の3階でベルが鳴っている」と消防に通報がありました。5階建ての建物の3階にあるサウナ施設から出火したとみられていて、部屋の壁が燃えたということです。およそ1時間後に消し止められましたが、30代の男女2人が意識不明の重体です。火事があったのは、「SAUNATIGER」というサウナ施設で、店のホームペ