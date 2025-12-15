歌手のDAIGO（47）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今年の競馬の収支についてつづった。「今日はみんなのKEIBAでDAIGOのワイド的中しました！」と、自身がMCを務めるフジテレビ系・競馬番組「みんなのKEIBA」での予想が的中したことを報告。「本命のギャラボーグからワイド2点！2歳戦て難しいので嬉しかった！細江さんとダブル的中」と喜びをつづった。「さあ、これで年間の収支がプラス1万！」と今年の収支を