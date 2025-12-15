国民民主党の榛葉賀津也幹事長は15日、「年収の壁」の引き上げをめぐる自民党との交渉について、「今週が大きなヤマになる」との見方を示した。大阪市内で開催された玉木雄一郎代表の政治資金パーティーで挨拶に立った榛葉氏は、「年収の壁」の178万円への引き上げに向けた交渉について、「今週が大きなヤマになる」と述べた上で、「最後は技術論ではなくて、政策論、政局論、政治力だ」と強調した。そして、「大将同士、高市首相