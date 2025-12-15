Snow Manの新曲「オドロウゼ！」を使用した、2026年3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の本予告映像が公開となった。 （関連：【映像あり】Snow Man、新曲「オドロウゼ！」使用の映画『スペシャルズ』本予告映像） 原案／脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ 本条会の“クセ者親分”が必ず訪れるダンス大会での暗