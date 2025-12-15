香港エクスプレス航空は、全機材で座席エリアを統一する。1列目と非常口座席を「コンフォートシート」、2列目から10列目を「アップフロントシート」、11列目以降を「スタンダードシート」とする。エアバスA321ceoを除き、非常口座席の12列目のB・C・D席はスタンダードシートとして扱われる。香港エクスプレス航空は、エアバスA321型機とエアバスA320型機のneoとceoの計4機種を保有している。エアバスA321neoは全座席がリクライニン