川崎フロンターレは12月15日、ファジアーノ岡山からGKスベンド・ブローダーセンの完全移籍での獲得を発表した。28歳GKは、2021年から３シーズンにわたって横浜FCでプレーし、24年に岡山に加入。25年シーズンはJ１で37試合に出場し、クラブの正守護神として活躍した。今回の移籍にあたり、ブローダーゼンは川崎の公式サイトで以下の通りコメントした。「まず、このクラブが今日のような存在になるために多大な貢献をされた、