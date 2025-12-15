１２月１５日の北海道内は、根室付近にある急速に発達した低気圧の影響で大荒れの天気となっています。北見市の雪の状況はどうなっているでしょうか。北見駅前から、午前11時半現在の様子を伝えてもらいます。風もだんだんと強くなってきました。こちらは歩道なんですけれども、たくさん雪が積もってしまっていて、足を踏み入れると膝の高さまで来ています。午前１０時までの２４時間の降雪量は４５センチにもなりました。北見バス