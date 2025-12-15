すべてのチルドレン（リスナー）に、「おめでとう」と言い合える新年がやってきます。TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットは、2025年12月31日23時から翌2026年1月1日1時にかけて、年末年始特別番組「カウントダウン・エヴァンゲリオン25/26」を放送することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■エヴァTVシリーズ放送30周年イヤーを締めくくる年越し特番今年、TVシリーズ放送開始から30