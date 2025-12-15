次の名詞の適切な数え方は何でしょうか？ 会話の中でふと出てきたときに役立つ知識です。問題：「小説」の数え方は？「小説」はどのように数えるのが正解でしょうか？A. 冊（さつ）B. 巻（かん）C. 編（へん）答えを見る↓↓↓↓↓正解：編（へん）正解は「編（へん）」でした。▼解説「小説」や「詩歌」など、内容のある文章のまとまりは「編（へん）」で数えます。「冊（さつ）」は本そのもの、「巻（かん）」は本の巻数や、巻物