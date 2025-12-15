共催プレスセミナーに登壇したファンリード STiV事業部 部長の小宮山靖裕氏太陽ホールディングスの子会社で、ICT事業を担うファンリードは12月9日、自社開発の法人向けSaaS型AIナレッジマネジメントシステム「STiV（スティーブ）」において新機能「文書チェック・作成支援」の提供を開始したことを発表した。この発表に先立ち、12月8日に開催された熊本保健科学大学、KMバイオロジクス、マクニカ、ファンリード共催プレスセミナー