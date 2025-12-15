14日の香港シャティン競馬場で行われた香港Cのレース中に、男が乱入する事件が起きた。馬群が向正面を進むタイミングで、乱入者は何かメッセージの書かれたボードを掲げて芝コースに侵入。関係者数人によって取り押さえられ、外ラチ沿いで拘束された。4連覇を飾ったロマンチックウォリアーなどが直線でラストスパートをかけるタイミングも馬場内にとどまり、世界が注目するビッグレースであわや大惨事という事態となった。